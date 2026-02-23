Искусственный интеллект и человек будущего

В Нью-Дели прошел глобальный саммит по искусственному интеллекту (India AI Impact Summit). Об итогах форума и той роли, которую может сыграть ИИ в решении проблем безопасности и развития, премьер-министр Индии Нарендра Моди размышляет в статье, написанной эксклюзивно для “Ъ”.

Фото: Посольство Индии в России Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Посольство Индии в России

В переломный момент мировой истории в Нью-Дели прошел глобальный саммит по искусственному интеллекту.

Для нас было огромной честью и радостью приветствовать глав государств и правительств, делегатов и новаторов со всего мира — представителей более чем ста стран, собравшихся вместе, чтобы представить передовые продукты и услуги в области ИИ.

В выставочных залах форума тысячи молодых людей задавались вопросами о нераскрытых возможностях ИИ.

Это сделало India AI Impact Summit крупнейшим и самым демократичным саммитом по ИИ в мире.

Происходило это в условиях, когда ИИ бурно развивается в Индии, а массовое движение за инновации и внедрение ИИ стремительно набирает силу во всем мире.

История человечества знает множество технологических прорывов, изменивших ход цивилизации.

Искусственный интеллект стоит в одном ряду с огнем, письменностью, электричеством и интернетом. Благодаря ИИ перемены, на которые прежде уходили десятилетия, могут происходить в течение недель и затрагивать всю планету.

ИИ делает машины разумными, однако еще в большей степени он позволяет человеку решать поставленные им задачи на порядок более быстрыми темпами. В этой ситуации крайне важно сделать ИИ ориентированным на человека, а не на машину.

На саммите в Нью-Дели в центр глобального диалога об ИИ мы поставили благополучие человека, руководствуясь принципом «Благо для всех, счастье для всех».

Я всегда считал, что технологии должны служить людям, а не наоборот. Будь то цифровые платежи через UPI или вакцинация от COVID, мы всегда стремились к тому, чтобы цифровая общественная инфраструктура доходила до каждого, не оставляя никого в стороне, идет ли речь о таких областях, как сельское хозяйство, безопасность, помощь людям с ограниченными возможностями или коммуникации для многоязычного населения.

В Индии есть немало примеров раскрытия потенциала ИИ.

Недавно индийский молочный кооператив AMUL запустил Sarlaben — цифрового помощника на базе ИИ, который предоставляет 3,6 млн фермеров, занятым в этой отрасли, реальную помощь на их родном языке в поддержании здоровья и обеспечении продуктивности скота. Аналогичная платформа Bharat VISTAAR на базе ИИ дает фермерам многоязычную информацию обо всем: от погоды до рыночных цен.

Человек никогда не должен стать приложением к машинам.

Напротив, это искусственный интеллект должен служить инструментом глобального блага, открывая новые двери прогресса. Чтобы воплотить это видение в жизнь, Индия представила на саммите рамочную модель MANAV для управления ИИ, ориентированного на человека.

Модель MANAV расшифровывается так:

M — Moral and Ethical Systems (Нравственные и этические системы): ИИ должен основываться на этических принципах.

A — Accountable Governance (Подотчетное управление): ИИ должен следовать прозрачным правилам и находиться под надежным контролем.

N — National Sovereignty (Национальный суверенитет): ИИ должен уважать национальные права на данные.

A — Accessible and Inclusive (Доступность и инклюзивность): ИИ не должен быть чьей-то монополией.

V — Valid and Legitimate (Обоснованность и легитимность): ИИ обязан иметь фундаментальную законодательную базу.

Таким образом, MANAV («человек») предлагает принципы, которые закрепляют ИИ в человеческих ценностях XXI века.

Доверие — это фундамент будущего ИИ.

В ходе создания контента с помощью ИИ демократические общества сталкиваются с рисками дипфейков и дезинформации.

Как продукты питания имеют маркировку с пищевой ценностью, так и цифровой контент должен нести метки подлинности. В связи с этим я призываю мировое сообщество объединиться для создания единых стандартов проверки источников.

Индия уже сделала шаг в этом направлении, законодательно обязав четко маркировать искусственно созданный контент.

Один из волнующих нас вопросов — благополучие наших детей. Системы ИИ должны позволять ребенку знакомиться с искусственным интеллектом под контролем семьи с учетом особенностей образовательных систем по всему миру.

Технология приносит наибольшую пользу, когда ею делятся, а не держат ее закрытой, как стратегический актив. Открытые платформы позволят миллионам людей внести свой вклад в создание более безопасных технологий ИИ, в центре которых находится человек. Этот коллективный интеллект — величайшая сила человечества. ИИ должен развиваться как глобальное общее благо. Мы вступаем в эпоху, когда люди и интеллектуальные системы будут совместно работать и развиваться. Появятся совершенно новые профессии. Когда начинался интернет, никто не мог представить его возможности. Интернет создал огромное количество новых возможностей — и ИИ сделает то же самое.

Я уверен, что наша энергичная молодежь станет настоящим двигателем эпохи ИИ. Мы поощряем обучение, переподготовку и непрерывное образование, запуская одни из самых масштабных и разнообразных программ в мире.

Индия — один из крупнейших в мире домов для молодых талантов в области технологий. Благодаря нашему потенциалу и прозрачной политике в этой области мы нацелены на то, чтобы раскрыть полный потенциал ИИ. На глобальном саммите в Нью-Дели я с гордостью наблюдал, как индийские компании представили отечественные модели ИИ, отражая технологическую глубину нашей молодой инновационной экосистемы.

Чтобы поддерживать рост нашей экосистемы ИИ, мы создаем мощную инфраструктурную основу. Получая доступ к вычислительным мощностям мирового класса по доступным ценам, даже самые маленькие стартапы могут стать глобальными игроками. Кроме того, мы создали национальное хранилище ИИ, демократизируя доступ к наборам данных и моделям ИИ.

Разнообразие Индии, ее демократия и демографическая динамика создают идеальную атмосферу для инноваций. Решения, успешные в Индии, могут служить всему человечеству. Наше приглашение миру звучит так: создавайте и разрабатывайте в Индии. Поставляйте миру. Поставляйте человечеству.

Нарендра Моди