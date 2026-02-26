В Ростовской области ожидают снег на трассе М-4 «Дон»

Утром и вечером 26 февраля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается выпадение осадков в виде снега. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Осадки, кроме того, ожидаются на М-4 в Тульской, Липецкой, Воронежской областях и Краснодарском крае. По данным Гидрометцентра, в ночь с 25 на 26 февраля в Приазовье Ростовской области пройдут сильные осадки, местами по региону ожидается налипание мокрого снега на проводах и образование гололеда.

Константин Соловьев