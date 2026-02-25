На ввоз мяса и молока из Тюменской области в Казахстан ввели временный запрет

Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз продуктов животного происхождения из Тюменской области в Казахстан и транзит через республику, следует из информации на официальном сайте ведомства. Экспорт ограничен также из Челябинской, Курганской областей и ряда других регионов.

Запрет распространяется на вывоз из регионов мяса, молока и продукции из них, сырья и изделий без термической обработки. В Казахстан временно нельзя будет переправить живых сельскохозяйственных животных и их генетический материал, корм и кормовые добавки за некоторыми исключениями, а также охотничьи трофеи, бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и переработки.

Согласно информации департамента потребительского рынка администрации Тюмени, в городе отменили продовольственную ярмарку, которая должна была пройти 28 февраля. Решение принято в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в РФ для предотвращения распространения опасных болезней животных.

По данным казахстанского информагентства «Казинформ», ограничения связаны с рисками распространения пастереллеза, который был выявлен в России — по этой причине были введены ограничения в отношении приграничных регионов РФ. Как сообщил председатель комитета ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Казбек Ташимов, ограничения будут сняты, когда продукция будет соответствовать требованиям безопасности.

Ранее в Свердловской области ввели временное ограничение вывоза молока-сырья за пределы региона из-за карантина в отдельном муниципалитете в связи с выявленным случаем пастереллеза. Это острое инфекционное заболевание в основном встречается у сельскохозяйственных животных, диких зверей и птиц. Может быть опасно для человека.

Ирина Пичурина