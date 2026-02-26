В январе добыча угля в Кузбассе сократилась на 7% при росте экспорта на восток

В первом месяце 2026 года в Кемеровской области продолжилось падение добычи угля. Это следует из сообщения министерства угольной промышленности региона об итогах работы отрасли в январе.

Результат января — 15,8 млн т, что на 7% меньше, чем за тот же месяц 2025 года.

«На экспорт отгружено 8,2 млн т (минус 1,5 млн т к уровню 2025 года)»,— говорится также в пресс-релизе ведомства. При этом в восточном направлении компании Кузбасса отправили 4,95 млн т, добавив 5,7% к результату января 2025-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», правительство региона заключило соглашение с ОАО «РЖД», которое предусматривает транспортировку на экспорт не менее 55 млн т угля в восточном направлении в 2026 году.

Валерий Лавский