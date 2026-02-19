Кузбасс вывезет на экспорт в восточном направлении 55 млн тонн угля в 2026 году

Правительство Кузбасса заключило соглашение с ОАО «РЖД», которое предусматривает транспортировку на экспорт не менее 55 млн т угля в восточном направлении в 2026 году. При этом квота может быть увеличена еще на 5 млн т, сообщил глава региона Илья Середюк на совещании по промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях области.

«Также РЖД обязуется полностью закрыть потребности региона в использовании вагонов повышенной грузоподъемности для вывоза угля»,— пояснил губернатор.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, по итогам 2025 года общая отгрузка угля в регионе составила 168,3 млн т, что на 3,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. На экспорт в прошлом году было отгружено 101,8 млн т угля (-0,3% год к году), в том числе в восточном направлении 53,8 млн т (+0,4%).

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году РЖД обязалось обеспечить вывоз в восточном направлении 54,1 млн т кузбасского угля. Таким образом, были сохранены параметры соглашения, действовавшего в 2024 году.

Александра Стрелкова