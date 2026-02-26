В Екатеринбурге открылся пункт агитации «Контракт»

В отдельном железнодорожном соединении Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге открылся агитационный пункт «Контракт», сообщили в мэрии. Посетители ознакомились с условиями военной службы по контракту и задали вопросы представителям агитпункта. Первому гостю был вручен тактический рюкзак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Церемония открытия прошла с участием представителей командования ЦВО, управления железнодорожных войск, представителей власти, военнослужащих, юнармейцев и жителей города, заинтересованных в службе по контракту в Министерстве обороны РФ. Гостям рассказали о развитии железнодорожных войск и службе в ВС РФ. В зале военных традиций им представили макеты мостов, железных дорог, понтонно-мостовых переправ, а также интерактивные панели с информацией о железнодорожных батальонах.

Пункт оснащен инфостойкой, стрелковым тренажером, симулятором вождения военной техники и управления БПЛА. В здании также функционирует кабинет психолога-профконсультанта, где будущие военнослужащие проходят тестирование для определения подходящего направления службы в зависимости от личных качеств и предпочтений.

Ирина Пичурина