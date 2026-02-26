Власти Кубы заявили о готовности защищать воды республики

Министерство внутренних дел Кубы заявило о готовности защищать территориальные воды страны. Об этом ведомство сообщило после перестрелки с участием американского катера.

«В условиях нынешних вызовов Куба подтверждает свою приверженность защите своих территориальных вод, основываясь на принципе, согласно которому национальная оборона является столпом кубинского государства в обеспечении его суверенитета и стабильности в регионе»,— указано в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Накануне МВД Кубы заявило, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны. Экипаж судна открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. По информации кубинских правоохранителей, находившиеся на катере планировали устроить теракт. При задержании у них изъяли оружие и взрывные устройства.