Адвокат Мадуро: США не дают правительству Венесуэлы оплатить защиту президента

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро направил письмо в адрес окружного судьи США, в котором указал, что американское министерство финансов препятствует правительству Венесуэлы оплачивать юридическое представительство Мадуро. Как сообщает Reuters, 9 января Минфин предоставил исключение из санкций США в отношении Венесуэлы, позволив ее правительству оплатить гонорары адвоката, но через несколько часов отозвал это разрешение «без объяснения причин».

В письме адвокат указывает, что «венесуэльское законодательство и обычаи» предписывают правительству оплачивать расходы президента и первой леди. По его словам, если этого не произойдет, Мадуро не сможет позволить себе оплачивать представителя его интересов в суде.

Николас Мадуро и его супруга в настоящее время содержатся в Нью-Йорке. 3 января они были захвачены американским спецназом в Каракасе и доставлены в США. Прокуратура Манхэттена возбудила в отношении Мадуро дело, обвиняя его в злоупотреблении властью и помощи организованным структурам наркоторговцев.

23 февраля глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве, потребовал отмены всех санкций против его страны и призвал немедленно освободить «конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса и его жену, первую леди Силию Флорес».

Влад Никифоров