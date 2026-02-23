МИД Венесуэлы потребовал освободить Мадуро перед Советом ООН по правам человека

Венесуэла требует немедленного освобождения президента Николаса Мадуро, захваченного в результате операции США в январе. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, выступая перед Советом ООН по правам человека в Женеве, сообщает колумбийское издание El Tiempo.

Господин Хиль потребовал отмены всех санкций против его страны и всеобщего уважения суверенитета государств. Он осудил операцию по захвату президента Мадуро «при исполнении им своих полномочий», в ходе которой погибли 100 человек. Глава МИД призвал немедленно освободить «конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса и его жену, первую леди Силию Флорес».

Дипломат напомнил, что власти Венесуэлы открыли дипломатический канал с США «для разрешения разногласий». Однако Каракас принял такое решение «не с позиции подчинения», а «из убеждения, что диалог между государствами — единственный цивилизованный путь взаимодействия между нациями», подчеркнул господин Хиль.

Венесуэла недавно возобновила «диалог на технические темы» с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, также отметил Иван Хиль Пинто. По его словам, это свидетельствует о доброй воле правительства исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес.

3 января американские войска нанесли авиаудары по северной части Венесуэлы, захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция России помогла Венесуэле сохранить государственность.