Гондурас отказался от товарищеского матча со сборной России

Сборная Гондураса не примет участие в товарищеском матче с командой России, запланированном на 31 марта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, Российский футбольный союз обращался в Федерацию футбола Гондураса с соответствующим предложением, однако получил отказ. Причиной стали ранее согласованные соперники латиноамериканской сборной на мартовское международное окно — даты уже утверждены в FIFA.

Российская команда планирует провести весной два товарищеских матча: 27 марта в Санкт-Петербурге и 31 марта — в Краснодаре.