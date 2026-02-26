Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Вэнс: США не воспринимают инцидент с катером в водах Кубы как что-то серьезное

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти страны не рассматривают перестрелку с участием экипажа американского катера в территориальных водах Кубы как повод для серьезной тревоги.

«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться. Но большего сказать не могу — просто потому, что не знаю»,— сказал господин Вэнс (трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил вице-президент США, Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства стрельбы. Прокуратура Флориды начала расследование.

МВД Кубы заявляло, что катер из Флориды под американским флагом вошел в территориальные воды страны. Экипаж судна открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Четыре человека, находившиеся на американском катере, были убиты, еще шестеро ранены. Кроме того, ранен один из сотрудников погранслужбы Кубы.

