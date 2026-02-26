Турецкий марш в Турине

По итогам раунда play-off Лиги чемпионов в следующую стадию вслед за миланским «Интером» не смог пройти и другой итальянский гранд европейского футбола — туринский «Ювентус». Проиграв неделю назад стамбульскому «Галатасараю» — 2:5, он у себя дома в основное время забил три гола, но в дополнительные полчаса позволил соперникам дважды поразить свои ворота. Кроме «Галатасарая» в 1/8 финала вышли мадридский «Реал», действующий победитель турнира парижский ПСЖ и «Аталанта» из Бергамо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен (слева)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен (слева)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

После того как во вторник прошлогодний финалист Лиги чемпионов «Интер» дома потерпел поражение от «Будё Глимта» и сенсационно выбыл из нынешнего розыгрыша, казалось, что Италия в 1/8 финала вполне может остаться без своих представителей. Однако этого не произошло. Престиж одной из ведущих футбольных держав поддержала «Аталанта», которая после выездного поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2) на своем поле взяла феерический реванш — 4:1. Решающий момент в этом противостоянии наступил на восьмой минуте компенсированного времени, когда Лазар Самарджич реализовал пенальти, назначенный в ворота гостей после вмешательства бригады VAR. А допустил роковое для «Боруссии» нарушение защитник Рами Бенсебайни. Пытаясь выбить мяч из своей штрафной после навеса, он ногой задел голову Николы Крстовича.

Близок был к чудесному спасению и «Ювентус», который неделю назад в Стамбуле был нещадно бит «Галатасараем» — 5:2. Гол с пенальти, забитый на 37-й минуте Мануэлем Локателли, подарил подопечным Лучано Спаллетти надежду, а красная карточка Ллойда Келли, полученная в начале второй половине, не помешала им вдесятером усилиями Федерико Гатти и Уэстона Маккенни к концу матча уровнять ситуацию по сумме двух встреч.

Однако дополнительные полчаса у «Ювентуса» категорически не получились.

Команда заметно снизила темп, позволила гостям завладеть инициативой, и после двух быстрых атак «Галатасарая» вратарь туринцев Маттиа Перин пропустил два гола между ног — после ударов Виктора Осимхена, который три года назад под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи», и Барыша Йылмаза. А вот нападающий хозяев Эдон Жегрова между этими катастрофическими для «Ювентуса» эпизодами с выгодной позиции промахнулся. В итоге — 2:3, и дальше прошел «Галатасарай», что, конечно, стало большим сюрпризом.

Перед началом мадридской встречи «Реала» с «Бенфикой» в составах обеих команд произошли принципиальные изменения. Хозяева не смогли выставить Килиана Мбаппе. Звездного француза с декабря беспокоит травма левого колена, которая сейчас обострилась. «Бенфика» же осталась без Джанлуки Престианни, который стал главным фигурантом громкого скандала недельной давности, связанного с оскорблением на расовой основе Винисиуса. После того как дисциплинарный комитет Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) отстранил аргентинца от участия в ответном матче, «Бенфика» подала апелляцию, но она была отклонена.

Гости начали чуть активнее, в то время как хозяева довольно долго раскачивались. Поэтому неожиданный гол, который «Бенфика» забила на 14-й минуте, был по-своему логичным. Быстрая атака португальского клуба привела к тому, что Марко Асенсио после прострела Вангелиса Павлидиса, случайно срезал мяч в свои ворота. Тибо Куртуа спас свою команду, но оказавшийся в нужном месте Рафа Силва все-таки пробил бельгийского вратаря.

Пропустив, «Реал» резко нарастил обороты, и через две минуты сравнял счет.

Отличился Орельен Чуамени, которого полузащитники «Бенфики» оставили в одиночестве на линии штрафной. Удар с правой ноги, нанесенный французом по прямой точно в угол, был практически неотразимым. Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин, попытавшийся отразить мяч, имел мало шансов его достать.

Ближе к концу первого тайма «Реал» забил гол из положения вне игры, который был отменен, но в конце его нападение все-таки смогло обеспечить победу. Произошло это на 80-й минуте — вскоре после того, как на носилках поле покинул Рауль Асенсио, неудачно столкнувшийся в воздухе со своим партнером Эдуарду Камавингой. Похоронить надежды «Бенфики» было суждено Винисиусу, который до этого много раз дергал защитников гостей, а в этот раз после передачи Федерико Вальверде, оказавшись на левом фланге атаки, несильно, но очень точно покатил мяч в дальний угол мимо Трубина. Последнюю возможность гостей отыграться не использовал Рафа Силва, попытавшийся обмануть Куртуа ударом пяткой. В итоге, к лиссабонской победе с минимальным счетом «Реал» добавил домашние 2:1.

По-своему интересным получился и матч в Париже между ПСЖ и «Монако». Гости в конце первого тайма открыли счет, но затем после второй желтой карточки Мамаду Кулибали остались вдесятером, и хозяева благодаря точным ударам Маркиньоса и Хвичи Кварацхелия вышли вперед. Концовка, правда, осталась за «Монако». Его защитник Джоржан Тезе в суматохе около ворот российского голкипера Матвея Сафонова на первой минуте компенсированного времени оказался самым расторопным. Однако ничья — 2:2 — вывела в следующую стадию ПСЖ, действующего победителя Лиги чемпионов, который в гостях выиграл со счетом 3:2.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги чемпионов оказалось шесть английских клубов — «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхем», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл», три испанских—«Барселона», «Атлетико» и «Реал», два немецких — «Бавария» и «Байер», итальянская «Аталанта», французский ПСЖ, португальский «Спортинг», турецкий «Галатасарай» и норвежский «Будё Глимт». Пары следующего этапа станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет в пятницу, 27 февраля.

Евгений Федяков