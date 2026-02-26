Рынок микрозаймов сократился впервые с 2023 года

Совокупный портфель микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2025 года снизился до 520,4 млрд руб., показав отрицательную динамику впервые с конца 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы СРО «МиР». Спад произошел за счет офлайн-займов, тогда как онлайн-сегмент вырос всего на 1% в четвертом квартале против обычных 5–10%.

В четвертом квартале объем выдач составил 380 млрд руб. — на 1,1% меньше, чем в третьем, хотя кварталом ранее рост достигал 32%. На динамику повлияли увеличение среднего срока займов и активизация продажи долгов коллекторам, пояснил «Ъ» ведущий аналитик «Эксперт РА» Вадим Крапп.

Эксперты связывают спад с последовательным ужесточением регулирования ЦБ. «Ужесточение требований к долговой нагрузке заставляет пересматривать риск-политики»,— отметила опердиректор МФК «МигКредит» Анна Панкратова. По ее словам, 2025 год стал периодом глубокой структурной перестройки.

Доля кэптивных МФО, связанных с банками и маркетплейсами, снизилась до 47,4%, однако, по прогнозам, в перспективе года может вырасти до 50–55% за счет более легкого фондирования и доступа к клиентам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Микрофинансы ушли в минус».