Микрофинансы ушли в минус

2025 год закончился для микрофинансовых организаций (МФО) первым за три года сокращением портфеля займов. Особенно заметным спад рынка стал в четвертом квартале. Рынок МФО реагирует на последовательное ужесточение регулирования, и период бурного роста сменяется периодом адаптации к новым правилам ведения бизнеса, что отразится и на показателях 2026 года, уверены эксперты.

Совокупный портфель микрозаймов по итогам 2025 года составил 520,4 млрд руб., сократившись впервые с 2023 года, следует из материалов СРО «МиР» (крупнейшая саморегулируемая организация на рынке МФО). Сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн (см. также график), при этом онлайн вырос на минимальный 1% за последний квартал прошлого года против среднего уровня прироста на уровне 5–10%.

По итогам четвертого квартала 2025 года МФО выдали займов на сумму 380 млрд руб. (минус 1,1% к третьему кварталу), в предыдущем квартале рост был на уровне 32%. «На динамику совокупного портфеля повлияло, в частности, увеличение среднего срока займов и активизация цессий микрофинансовых долгов коллекторским организациям,— указывает ведущий аналитик по рейтингам кредитных организаций "Эксперт РА" Вадим Крапп.— Рекордная продажа долгов МФО в 2025 году объясняется отложенными со второго полугодия 2024 года сделками, а также вызреванием портфелей банковских МФО».

Однако в отличие от предыдущего спада назвать последний временным нельзя ввиду глобальных законодательных изменений и подготовки самих МФО к грядущей трансформации рынка, что отразится на показателях и в 2026 году, отмечается в материалах СРО «МиР».

По словам операционного директора МФК «МигКредит» Анны Панкратовой, прошедший год стал для рынка микрофинансирования периодом глубокой структурной перестройки, и четвертый квартал наглядно это продемонстрировал. «Мы наблюдаем общую тенденцию замедления по рынку, и связана она прежде всего с последовательным и жестким регулированием со стороны Банка России. Ужесточение требований к оценке долговой нагрузки заемщиков и уровня доходов заставляет всех игроков пересматривать риск-политики».

Неудачный в целом четвертый квартал 2025 года показал для кэптивных МФО банков и маркетплейсов сокращение их рыночной доли. В совокупном портфеле займов доля приходящихся на кэптивные МФО снизилась на 1 п. п., до 47,4%. В третьем квартале этот показатель также снижался, но в пределах погрешности — с 48,7% до 48,4%. Ранее доля кэптивных МФО только росла. Впрочем, «доля кэптивных МФО, скорее всего, будет расти в перспективе следующего года», считает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. «Во-первых, таким МФО проще за счет головной структуры обеспечить должный уровень фондирования. Во-вторых, более простой и дешевый способ привлечения клиентов — за счет отказного трафика или клиентов, желающих купить товар здесь и сейчас. В-третьих, если речь идет о банковских МФО, то им проще обеспечить сдачу биометрии за счет широкой сети отделений»,— поясняет господин Родин. По его оценкам, скорее всего, в перспективе года доля кэптивных МФО может составить 50–55%, и на этом уровне наступит стабилизация.

Ожидания участников рынка на 2026 год можно охарактеризовать как сдержанно-негативные, в фокусе будет не рост, а адаптация к новым правилам, отмечает директор департамента рисков МФК «Джой Мани» Мария Копыловская.

«Первый квартал принесет спад по выдачам. Традиционное постновогоднее затишье наложится на подготовку к новым ограничениям по предельному размеру переплаты, которые вступают в силу с апреля»,— ожидает директор по развитию бизнеса МФК «А-Деньги» Надежда Димченко. «С марта станет обязательной биометрическая идентификация для крупных игроков, что отсечет большую часть клиентской базы, а в течение года ожидаем еще ряд изменений: появятся новые ограничения на количество дорогих займов в одни руки»,— напоминает госпожа Копыловская. В связи с необходимостью адаптации рынка к регуляторным изменениям 2026 года ожидается, что объем выдач и портфели компаний будут иметь тенденцию к сокращению по сравнению с результатами 2025 года, заключает коммерческий директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Артем Павлов.

Ксения Дементьева