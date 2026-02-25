Axios сообщил о разговоре Трампа и Зеленского по телефону

Президент США Дональд Трамп проводит с президентом Украины Владимиром Зеленским телефонный разговор. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

Сегодня Дональд Трамп заявил, что его администрация напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Предыдущий этап трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию прошел в Женеве 17–18 февраля. По информации ТАСС, очередной раунд может состояться в Женеве уже 26 февраля.