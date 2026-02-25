The Sun: бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом и улыбаться

Советники запретили бывшему принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору ездить верхом, пока идет расследование по обвинению из-за утечки файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна. По их словам, улыбка бывшего принца Эндрю во время конных прогулок выглядит «неуместно», пишет The Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters

«С момента его ареста на прошлой неделе ему запретили заниматься верховой ездой. Это считается неприличным. Они считают, что ему не следует улыбаться и ухмыляться, сидя на лошади»,— сообщил источник The Sun. В статье отмечается, что сейчас «опозоренный бывший принц» фактически заперт дома в компании собак, в том числе двух корги его покойной матери Елизаветы II.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан 19 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стали опубликованные «файлы Эпштейна». В них указано, что в 2011 году, занимая пост спецпредставителя по торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну. Обвинения ему пока не предъявлены, однако статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна добралось до британской короны».