The Sun: бывшему принцу Эндрю запретили ездить верхом и улыбаться
Советники запретили бывшему принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору ездить верхом, пока идет расследование по обвинению из-за утечки файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна. По их словам, улыбка бывшего принца Эндрю во время конных прогулок выглядит «неуместно», пишет The Sun.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
Фото: Toby Melville / Reuters
«С момента его ареста на прошлой неделе ему запретили заниматься верховой ездой. Это считается неприличным. Они считают, что ему не следует улыбаться и ухмыляться, сидя на лошади»,— сообщил источник The Sun. В статье отмечается, что сейчас «опозоренный бывший принц» фактически заперт дома в компании собак, в том числе двух корги его покойной матери Елизаветы II.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан 19 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стали опубликованные «файлы Эпштейна». В них указано, что в 2011 году, занимая пост спецпредставителя по торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну. Обвинения ему пока не предъявлены, однако статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
