Перспективные Эмираты

В 1/4 финала Dubai Duty Free Tennis Championships, проходящего в ОАЭ турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $3,3 млн, сыграют два российских теннисиста. Вслед за Даниилом Медведевым, победившим в двух сетах швейцарца Станисласа Вавринку, этой стадии достиг Андрей Рублев, справившийся в трех партиях с французом Юго Эмбером. А вот Карен Хачанов борьбу за титул закончил.

Выйдя в четвертьфинал Dubai Duty Free Tennis Championships, Даниил Медведев повторил свой результат, показанный на этом турнире в прошлом году

Фото: Raghed Waked / Reuters

Для трех ведущих российских теннисистов короткий отрезок между окончанием Australian Open и началом турнира в Дубае получился не очень удачным. На состязаниях в Роттердаме и Дохе, имевших, как и Dubai Duty Free Tennis Championships, категорию 500, они в общей сложности выиграли лишь семь матчей, причем меньше всех, лишь одну победу, одержал Даниил Медведев, который, занимая в мировом рейтинге 11-е место, продолжает борьбу за возвращение в первую десятку. Однако в Дубае лидер мужского тенниса России пока чувствует себя достаточно уверенно.

21-летний китаец Шан Цзюньчэн, который осенью 2024 года сенсационно выиграл турнир категории 250 в Чэнду, но сейчас занимает в рейтинге лишь 262-е место, проиграл ему примерно так же быстро, как неделей ранее в Дохе. После этого Медведев вышел на куда более маститого соперника — швейцарца Станисласа Вавринку. 40-летний ветеран, завершающий карьеру в этом году, на старте своего последнего сезона набрал отменную форму, благодаря чему в начале февраля впервые за два года вошел в топ-100. Однако во встрече с Медведевым, несмотря на два брейка, Вавринка лишь в отдельных розыгрышах напоминал того изощренного мастера, которому в свое время удалось выиграть три турнира Большого шлема. Для победы со счетом 6:2, 6:3 россиянину хватило 1 часа 13 минут.

Выйдя в четвертьфинал и повторив свой прошлогодний дубайский результат, Медведев теперь встретится с американцем Дженсоном Бруксби, переигравшим Карена Хачанова.

Российский 16-й номер классификации АТР никак не обретет стабильности, которая наверняка бы позволила ему бороться за место в десятке. На прошлой неделе Хачанов продемонстрировал превосходный теннис в четвертьфинале турнира в Дохе против сильнейшего теннисиста мира Карлоса Алькараса, взяв один сет, а теперь уступил середняку первой сотни, который на четырех своих предыдущих турнирах этого года выиграл лишь один матч. Хотя для Хачанова столь ранние фиаско на Dubai Duty Free Tennis Championships давно стали привычными. Непрерывно выступая там с 2017 года, он лишь однажды смог выиграть два матча подряд и дойти до четвертьфинала. Во встрече с Бруксби, который любит быстрый хард, Хачанову ни разу не удалось взять чужую подачу. В итоге — 6:7 (6:8), 4:6, и теперь с девятой ракеткой США сыграет Даниил Медведев. А в другом четвертьфинале в верхней половине сетки встретятся посеянный под первым номером канадец Феликс Оже-Альяссим (8-й в мире) и чех Иржи Легечка.

Непростая задача 1/8 финала стояла перед Андреем Рублевым, который в Дохе хотя и не защитил свой прошлогодний титул, откатившись в конец топ-20, но очень неплохо смотрелся в полуфинале против Алькараса. Ему достался крайне неприятный оппонент — французский левша Юго Эмбер. Два года назад, вскоре после попадания в первую двадцатку, этот 27-летний теннисист взял в Дубае титул, а в этом сезоне он дошел до финала в Аделаиде и полуфинала в Роттердаме, где, кстати, в первом круге одолел Медведева. Козырями Эмбера считаются хорошая подача, хлесткий удар справа и умение выбирать нужный момент для выхода к сетке, хотя стабильности ему хватает не всегда.

В первом круге Эмбер оставил не у дел прошлогоднего дубайского триумфатора Стефаноса Циципаса, который, к слову, после этой неудачи впервые за последние восемь лет покинет список 40 сильнейших в мире.

Но справиться с Рублевым ему не удалось. В первом сете решающим стал неудачный для француза седьмой гейм, по ходу которого он допустил две двойные ошибки. Концовку тай-брейка второй партии Рублев отыграл без блеска, однако в четвертом гейме третьего сета Эмбер снова дал слабину, и россиянин своего уже не упустил. Выиграв — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3, Рублев уже в шестой раз вышел в четвертьфинал дубайской «пятисотки». По этому показателю он является рекордсменом за последние десять лет.

Евгений Федяков