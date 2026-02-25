У добросовестных банкротов не отберут присужденную им компенсацию морального вреда

Верховный суд РФ (ВС) признал, что по общему правилу деньги, присужденные и выплачиваемые гражданину-банкроту в счет компенсации причиненного тому морального вреда, нельзя распределять среди кредиторов. Такие средства могут быть включены в конкурсную массу лишь в том случае, если должник злоупотреблял своими правами и вел себя недобросовестно.

Спор возник в деле о банкротстве Владимира Сорогина, которого в 2018 году похитила организованная преступная группа. К нему применяли физическую силу, вымогая деньги. Позднее суд взыскал в пользу потерпевшего 300 тыс. руб. компенсации морального вреда с преступников, но к моменту перечисления этих средств потерпевший уже был признан банкротом, накопив собственных долгов на 62 млн руб. Финансовый управляющий включил средства от компенсации морального вреда в конкурсную массу, оставив должнику лишь прожиточный минимум. Арбитражные суды с этим согласились, пояснив, что у должника нет заболеваний, требующих постоянного лечения (см. «Ъ» от 13 января).

Экономколлегия ВС эту позицию отвергла (.pdf), пояснив, что компенсация морального вреда по общему правилу должна сохраняться за банкротом, так как неразрывно связана с личностью потерпевшего и компенсирует вред его здоровью, в том числе психическому. При этом банкрот не обязан повторно доказывать последствия своих страданий, наличие заболеваний или необходимость лечения, так как эти обстоятельства уже исследовались судом при взыскании компенсации.

Но есть и исключения, уточнил ВС. Если должник заведомо недобросовестно вел себя по отношению к кредиторам, они все же могут претендовать на средства от компенсации. В этом деле участники спора как раз заявляли, что гражданин отчуждал дорогостоящее имущество во вред кредиторам. Для проверки этих доводов и добросовестности должника ВС в итоге направил спор на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Ян Назаренко