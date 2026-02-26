Пациенты потянулись к экрану

Мнение россиян по поводу телемедицины разделилось. Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показало, что 49% граждан готовы продолжать лечиться дистанционно после первого визита к врачу, однако 44% категорически против такого формата. Молодежь и жители мегаполисов ценят экономию времени, тогда как старшее поколение и селяне телемедицинским технологиям все еще не очень доверяют. Эксперты тем временем говорят о следующем этапе развития телемедицины, когда доктор сможет провести дистанционную проверку отдельных частей тела с помощью электронных тонометров, стетоскопов и умных камер.

Аналитический центр ВЦИОМ представил данные опроса, посвященного отношению россиян к телемедицине. Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса дала импульс развитию этой технологии, отмечают социологи, после чего она применялась в условиях ограниченного нормативного регулирования. 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минздрава, закрепивший правила проведения телемедицинских консультаций. Врач из системы ОМС сегодня вправе дистанционно консультировать пациента.

Опрос показал, что общество разделилось на два лагеря: сторонников удобства и приверженцев традиционного живого общения с врачом. Так, 49% граждан скорее согласятся на повторный дистанционный прием, если врач предложит такой вариант после первичного очного визита. По действующим нормам ставить диагноз и назначать лечение врач может лишь на очном приеме, далее допускается дистанционная корректировка терапии. Те, кто готов пользоваться телемедициной, отмечают экономию времени, отсутствие очередей и возможность не покидать дом.

Наибольшую лояльность к дистанционному общению с врачом проявляют молодые люди от 18 до 44 лет, активные пользователи интернета и жители крупных городов. 44% опрошенных заявили о готовности отказаться от дистанционного формата даже после первичного приема. Основные опасения связаны с качеством помощи: 19–20% критиков указывают на важность личного контакта и необходимость для врача видеть пациента вживую. 13% убеждены, что у онлайн-консультаций заведомо ниже качество. Технических трудностей (проблем с записью, работой «Госуслуг» или отсутствием интернета) опасаются 13% респондентов.

Лояльная аудитория воспринимает телемедицину как удобный инструмент, тогда как критики опасаются подмены традиционной системы и усугубления «цифрового неравенства», отмечают аналитики ВЦИОМа.

«Расширение телемедицины в системе ОМС поднимает вопрос о необходимости поддержки граждан, которым требуется не только медицинская, но и информационная помощь в освоении новых технологий»,— говорят они.

Реальный запрос на дистанционные консультации уже сформирован у 30% россиян: они либо пользовались такой услугой в последний год, либо хотели бы ее получить. Наибольшим спросом в этой группе пользуются расшифровка анализов, уточнение вопросов о приеме лекарств и консультации при легком недомогании. В то же время для 70% граждан традиционный очный визит к врачу остается непоколебимым стандартом.

Рост интереса к телемедицинским консультациям у россиян наблюдается с 2019 года, сообщали ранее “Ъ” в Минздраве. Самыми востребованными специалистами при проведении онлайн-приемов, по данным министерства, являются онкологи, педиатры, кардиологи и гинекологи. До последнего времени телемедицина в госсекторе развивалась в основном в формате «врач—врач», а прямые консультации для пациентов активнее тестировались больше в частной практике, пояснил “Ъ” сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев. Теперь же в программе госгарантий появилась возможность телемедицинских консультаций «врач—пациент»: в ВСП надеются на их масштабное применение в системе поликлиник. При этом, отмечает господин Жулев, важно обсуждать механизмы, как именно проводить телемедицинскую консультацию — «с четким пониманием этапов оказания помощи, требований к идентификации пациента и медицинской ответственности». Эксперт также подчеркивает, что телемедицина не должна подменять очный прием там, где необходимы осмотр и постановка диагноза.

Гендиректор «СберЗдоровья» Денис Швецов подтверждает тренд на цифровизацию: в 2025 году компания зафиксировала рост онлайн-консультаций на 35%, а с учетом обращений к AI-помощнику — на 53%.

По его словам, перспективы телемедицинского направления связаны с развитием ИИ: уже 10% обращений в компании берет на себя AI-помощник, который не только консультирует, но и расшифровывает анализы, дает рекомендации по питанию и тренировкам. Будущее телемедицины господин Швецов видит в интеграции с цифровыми гаджетами: умные тонометры могут передавать данные кардиологу в реальном времени, умная камера позволяет врачу удаленно осмотреть горло и уши пациента, а электронный стетоскоп — прослушать сердце и легкие.

Наталья Костарнова