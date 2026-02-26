Глава «Туту» объяснил, почему сегменту онлайн-тревела важно снижение затрат на эквайринг

В онлайн-туризме даже небольшая экономия на эквайринге значительно сказывается на финансовых показателях. Об этом рассказал в интервью «Ъ» гендиректор компании Вячеслав Дусалеев. По его словам, если для отеля расходы на эквайринг некритичны, то для ОТА даже 1,5–2% имеют значение. Сервис оплачивает эквайринг со всей стоимости размещения или билетов, тогда как его собственное вознаграждение — небольшая комиссия. В итоге расходы на эквайринг могут составлять до 50% от этой комиссии.

«Туту» будет повышать маржинальность бизнеса за счет масштабирования. Сервис планирует увеличить количество клиентов, число повторных поездок и проч., сказал Вячеслав Дусалеев. Российские туристы среднем путешествуют четыре раза в год, и компания рассчитывает сделать так, чтобы все они проходили с его поддержкой

О том, как устроен бизнес «Туту, читайте в интервью Вячеслава Дусалеева “Ъ”.

Мария Бархатова, Александра Мерцалова