IT-компании в 2025 году вдвое сократили долю зарубежных командировок

Доля зарубежных деловых поездок сотрудников IT- и телеком-компаний в 2025 году снизилась на 10 процентных пунктов, до 18%, подсчитали в «Аэроклубе». Общее количество таких командировок упало на 40%, а их средняя продолжительность сократилась на 13% — до пяти дней.

Наиболее востребованными направлениями стали Узбекистан, Казахстан (по 12%), Беларусь, Китай (по 10%) и Турция (9%). Для сравнения, в 2024 году лидировали Сербия (20%), Казахстан (15%) и Китай (11%).

Одновременно число деловых поездок по России выросло на 10%. IT-специалисты стали чаще выбирать железнодорожный транспорт: его доля увеличилась с 55% до 61%, а спрос на ж/д билеты вырос на 25%.

«В 2025 году мы зафиксировали спад деловой активности IТ- и телеком-компаний на ряде зарубежных направлений, ранее формировавших значительную часть поездок отрасли. В то же время усилилась деловая активность внутри страны. В совокупности эти изменения отражают смещение фокуса IT- и телеком-компаний в сторону локальной операционной деятельности», — пояснила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.

Эксперты связывают тенденцию с оптимизацией затрат, цифровизацией и охлаждением рынка после бурного роста 2023–2024 годов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пролет нормальный».