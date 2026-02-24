Угрозы для курорта

За последние два дня в Сочи три раза объявлялась воздушная тревога, в одном случае экстренный режим действовал более десяти часов. По данным Минобороны РФ, с начала 23 февраля над территорией Краснодарского края был уничтожен 41 беспилотник, еще 28 летательных аппаратов сбиты над Черным морем. Аэропорт Сочи за двое суток закрывался пять раз. По соображениям безопасности был прерван матч чемпионата КХЛ между хоккейными клубами «Сочи» и московским ЦСКА.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сочи

Система оповещения об угрозе атаки беспилотников в Сочи включилась 23 февраля в 10:02. Глава Сочи Андрей Прошунин опубликовал экстренное обращение к жителям и гостям города-курорта, попросив укрыться в зданиях, не подходить к окнам, не оставаться в автомобилях и не стоять под стенами многоэтажек. В 11:19 мэр сообщил, что в Сочи работает система ПВО, все экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности, жителям домов на берегу моря запрещено выходить на улицу. Отбой первой воздушной атаки прозвучал в 11:27. Первые лица города отправились к Вечному огню для возложения цветов в память защитников Отечества, но уже в 12:34 прозвучал новый сигнал беспилотной опасности. После этого мэр Андрей Прошунин четырежды обращался к жителям и гостям города с напоминанием о том, что в городе работает ПВО. В 22:55 угроза беспилотной опасности была отменена.

Во вторник, 24 февраля, угроза налета беспилотников на Сочи объявлена в 10:26, отбой прозвучал в 11:28. Аналогичные сигналы тревоги звучали на федеральной территории Сириус.

В оперативном штабе Краснодарского края “Ъ” сообщили, что во время воздушных атак на Сочи и Сириус 23 и 24 февраля каких-либо повреждений не зафиксировано, никто из жителей и гостей города не пострадал.

По данным Минобороны РФ, с начала суток 23 февраля над территорией Краснодарского края был уничтожен 41 беспилотник, еще 28 летательных аппаратов сбиты над Черным морем.

Международный аэропорт Сочи из-за угроз с воздуха в течение 23 и 24 февраля вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов пять раз. По данным на утро 24 февраля задерживались 102 рейса. Ограничения были сняты во вторник в 12:11. В течение ближайших суток авиакомпании намерены стабилизировать расписание, сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушная тревога в Сочи помешала проведению матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на стадионе «Большой» федеральной территории Сириус. Игра между хоккейными клубами «Сочи» и московским ЦСКА должна была начаться 23 февраля в 17:00, однако в связи с авиационной опасностью в Сириусе начало матча было перенесено. Игра началась в 18:15, но после первого периода администрация стадиона «Большой» предложила зрителям проследовать в укрытие. Вскоре после этого руководство КХЛ объявило, что прерванный матч ХК «Сочи»—ЦСКА не будет продолжен, решение о матче примут позже.

Это не первые тревожные дни в Сочи за последнее время.

Ночью 17 февраля, как сообщил мэр города Андрей Прошунин, силы ПВО отражали атаку практически десять часов. «Зафиксированы падения обломков в нескольких районах, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также удалось избежать»,— писал градоначальник в своем Telegram-канале.

Следующая атака БПЛА на Сочи была совершена поздним вечером 19 февраля. Угрозу атаки беспилотников отменили спустя полтора часа. Через семь часов в аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты. Утром 20 февраля на прилет и на вылет было задержано более 40 рейсов. В этот же день Андрей Прошунин сообщил, что во время отражения атак украинских беспилотников в Сочи запустили «мощную пиротехнику». Это происходило в спальных районах города одновременно с работой систем ПВО. Мэр пояснил, что запуск фейерверков мешает работе военных и спецслужб. В связи с этим администрация обратилась к крупнейшим маркетплейсам с просьбой временно ограничить продажу пиротехники на территории Сочи.

Анна Перова, Андрей Куценко, Сочи