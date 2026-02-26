Рынок аппаратной косметологии в России вырос на 50% в 2025 году

Рынок аппаратной косметологии в 2025 году вырос на 50% в денежном выражении, до 244,8 млрд руб., и на 40% в натуральном, подсчитали в компании «Право на здоровье». Проведено 23,1 млн процедур. Инъекционная косметология прибавила 32% по числу процедур (11,5 млн) и 34% по выручке (59 млрд руб.).

Эксперты связывают динамику с выбором пациентов в пользу менее инвазивных методик. Например, если несколько лет назад в России большим спросом пользовался нитевой лифтинг, или мезонити, то сейчас эту процедуру почти полностью заместил RF-лифтинг, отмечает исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова.

Появилась новая категория пациентов 45–55 лет, стремящихся исправить последствия прошлых вмешательств. Как поясняет председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова, они ранее пользовались инъекциями, и теперь им нужно избавиться от «оверфиллинга», с чем лучше справляются аппараты.

