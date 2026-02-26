Красота требует одного и того же

В 2025 году российские потребители сделали себе 11,5 млн «уколов красоты» и 23,1 млн аппаратных косметологических процедур. Это на 32% и на 40% соответственно больше год к году. Сегмент аппаратной косметологии растет быстрее в том числе за счет пациентов, которые пытаются стереть следы прошлых, как правило, инъекционных вмешательств.

Объем рынка аппаратной косметологии по итогам 2025 года вырос вполовину год к году, до 244,8 млрд руб. Было проведено 23,1 млн процедур — это на 40% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании «Право на здоровье». При этом динамика немного замедлилась по сравнению с 2024 годом, когда рынок рос на 60% в натуральном объеме.

Инъекционная косметология показывает менее интенсивный рост: объем рынка составил 59 млрд руб., проведено 11,5 млн процедур — на 32% больше год к году в натуральном выражении и на 34% в денежном. Годом ранее динамика в деньгах была менее выраженной — 21% год к году, а в натуральном выражении примерно такой же, фиксировался рост на 34% год к году (см. “Ъ” от 14 марта 2025 года).

34 процента россиян пользуются услугами сферы косметологии и красоты, по данным ВЦИОМа.

Высокую долю аппаратной косметологии на рынке эксперты связывают с тем, что она предоставляет более широкий спектр услуг. В России самые популярные аппаратные процедуры — лазерные методики и RF-лифтинг, на них приходится 70% манипуляций.

Одна из причин роста популярности аппаратных процедур — выбор пациентов в пользу менее инвазивных методик, говорит исполнительный директор «Права на здоровье» Ольга Гончарова. Например, если несколько лет назад в России большим спросом пользовался нитевой лифтинг, или мезонити, то сейчас эту процедуру почти полностью заместил RF-лифтинг, отмечает эксперт. В целом фокус все чаще делается на комбинированные протоколы, когда применяются и инъекции, и аппаратные методики, добавляет врач-косметолог «Медси» Наталья Прокофьева.

Еще один фактор роста сегмента аппаратной косметологии — появление новой категории пациентов, стремящихся исправить последствия прошлых вмешательств, отмечает председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова.

Как правило, это пациенты в возрасте 45–55 лет, которые ранее пользовались инъекционными методами, и сейчас им нужно избавиться от «оверфиллинга». Для этого можно использовать инъекции, например введение гиуларонидазы — фермента, расщепляющего гиалуроновую кислоту, но рекомендуются все же аппаратные методики, объясняет эксперт.

Усталость потребителей от гиалуроновой кислоты в чистом виде меняет и рынок инъекционной косметологии. Как отмечают в «Праве на здоровье», внутри сегмента биоревитализации, например, все более значимую долю приобретают продукты, содержащие в своем составе альтернативные компоненты, включая коллаген, PDRN, янтарную, полимолочную кислоту.

Согласно RNC Pharma, среди биоревитализантов продукты на основе гиалуроновой кислоты по итогам 2025 года заняли 62% рынка в деньгах и 59% в упаковках. Но темпы роста их продаж несколько ниже, чем в среднем по группе: денежный объем в 2025 году вырос на 38% год к году, а натуральный — на 19%. Продукты на основе полинуклеотидов показали рост в рублях в 2,2 раза и на 75% в упаковках, а полимолочной кислоты — в 4,2 раза в рублях и в 3,5 раза в упаковках. «Но тут все довольно условно, потому что на рынке есть огромное количество комбинированных продуктов, где сочетаются гиалуроновая кислота, коллаген, полинуклеотиды»,— отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Гиалуроновую кислоту сейчас все чаще замещают коллаген и коллагеностимуляторы: к ним относится, например, полимолочная кислота.

Сейчас «гиперобъемы», которые может создать на лице гиалуроновая кислота, стали антитрендом, поэтому пациенты больше нацелены на препараты, дающие более естественный эффект, отмечает Юлия Франгулова.

При этом интерес к коллагену — особенность российского косметологического рынка, говорят в «Праве на здоровье». Это может быть связано с тем, что среди жителей России распространен отечно-деформационный тип старения, отмечает врач-косметолог клиники Chistotel Анастасия Ромашкина. Такие инъекции, в частности, применимы для работы в зоне вокруг глаз, а она часто бывает проблемной именно у пациентов с таким морфотипом, объясняет она.

