Предложение новостроек в Москве в 2026 году может сократиться на 10–15%

Объем предложения в новостройках Москвы в старых границах по итогам 2026 года сократится на 10–15% по площади и на 12–15% по количеству лотов, прогнозирует Ricci. Высокие ставки по проектному финансированию и рост себестоимости делают строительство в массовом сегменте невыгодным, поясняет CEO Dataflat.ru Александр Пыпин.

По подсчетам «Метриума», в 2025 году запуски новых проектов упали на 37% — до минимума с 2013 года. В 2026-м вывод новых площадей может сократиться еще на 7–15%, прогнозирует Ricci. Себестоимость строительства растет медленнее, но зарплаты строителей в декабре 2025-го подскочили на 40% год к году, подсчитали October Group и Mega-Personal.

Коммерческие проекты теснит реновация: Фонд реновации в 2025 году стал лидером по вводу жилья в России (2,3 млн кв. м), в 2026-м планируется еще 2,5 млн кв. м.

Снижение предложения подстегнет цены. По итогам года рост может составить до 25%, прогнозирует президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В Ricci ожидают среднюю цену 900 тыс. руб. за 1 кв. м (+15%).

