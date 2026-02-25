Минфин США рассказал о правилах перепродажи венесуэльской нефти на Кубу

В США разрешат перепродажу венесуэльской нефти для поставок топлива на Кубу. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Для продажи нефти венесуэльского происхождения организации должны получить лицензию и соответствующее разрешение. В OFAC подчеркнули, что политика направлена на поставки для коммерческого и гуманитарного использования топлива на Кубе.

В заявлении подчеркивается, что организации и лица, связанные с кубинскими вооруженными силами или другими госучреждениями республики, не попадают под действие лицензионной политики.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. Транзит горючего в страну прекратили Венесуэла и Мексика. На острове начался дефицит топлива и возникли перебои с электроэнергией. Возможные меры поддержки Кубы в связи с топливным кризисом обсуждаются в правительстве РФ.