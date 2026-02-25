Новак: предложения топливной поддержки Кубы обсуждают в правительстве России

Российское правительство обсуждает возможные меры поддержки Кубы в связи с топливным кризисом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Есть предложения такие, они сегодня обсуждаются в правительстве»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер отметил, что этими вопросами занимается межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества между странами.

В январе президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. Транзит горючего в страну прекратили Венесуэла и Мексика. После этого на острове начался дефицит топлива и возникли перебои с электроэнергией. Россия пообещала направить Кубе гуманитарную помощь в виде нефти и нефтепродуктов.