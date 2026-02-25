Рыночная ипотека снизила ставки

«Сбер», Альфа-банк и Совкомбанк снижают ставки по рыночной ипотеке. Минимальная ставка на платформе «Домклик» составит от 15,7% годовых при покупке жилья на первичном рынке и 16,5% — на вторичном. Речь о программах без государственной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, «Сбер» снижает минимальный размер первоначального взноса по программам строительства и приобретения загородной недвижимости с 25% до 20%. В Альфа-банке сообщили, что новая минимальная ставка теперь составляет 18,59% годовых и действует при сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 50%. В Совкомбанке наименьшая ставка теперь составляет 19,99%.

Вслед за крупнейшими банками последуют и другие игроки рынка, но пока сигнал послан относительно слабый и серьезного оживления ипотеки ждать не приходится, считает независимый экономист Андрей Бархота:

«Ситуация на рынке жилья действительно сложилась парадоксальная. Здесь и тенденции к снижению стоимости жилья на первичном рынке, и ухудшение финансового состояния застройщиков и очень-очень медленное, неторопливое снижение ставок по ипотеке.

Рост спроса на такие кредиты будет наблюдаться только тогда, когда ставки понизятся ниже 14% годовых.

Текущие условия, я напомню, что это уровень приблизительно от 18% до 21%, не вызывает энтузиазма у заемщиков. И, конечно же, вслед за снижением ключевой ставки игроки пытаются сохранить свое конкурентное положение на этом рынке, а некоторые даже улучшить его.

У "Сбера" традиционно доля на ипотечном рынке составляла порядка 48-51%. Конечно, другие банки, скорее всего, последуют его примеру. Все равно большая часть выдач будет приходиться на те варианты, которые в наибольшей степени востребованы. Либо это какие-то льготные программы, либо это партнерские программы с девелоперами. В любом случае для оживления рынка требуются гораздо более кардинальное снижение ставок и более привлекательные условия для покупателей жилья».

16 февраля сразу три крупных банка — «Сбер», «Альфа» и ВТБ — объявили о корректировке ставок по кредитным и сберегательным продуктам. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 15,5%. Сбербанк тогда же на 0,5% снизил ставку по рефинансированию кредитов, до 18,9%.

Рыночная ипотека в ближайшее время станет более востребованной, ведь клиенты рассчитывают рефинансировать ранее взятые займы, заметила старший директор группы финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Ирина Носова:

«Доля кредитных средств в общем объеме ресурсов, которыми располагают покупатели, растет. В настоящее время мы наблюдаем достаточно устойчивую тенденцию к снижению процентных ставок, не только ипотечных. Большинство заемщиков, которые в настоящее время оформляют такие кредиты, делают это в надежде рефинансировать свою задолженность через некоторое время. Тем самым они, безусловно, оживляют рынок рыночной ипотеки.

Льготные программы какое-то время будет, безусловно, буксовать после ужесточения условий. При этом, вероятно, банки сейчас пойдут как раз на меры по снижению процентных ставок в связи с тем, что правила для получения льготной ипотеки существенно изменились с 1 февраля 2026 года. Акцент в настоящее время будет делаться именно на рыночных ипотечных программах».

По данным Объединенного кредитного бюро, ипотека в России сейчас открыта более чем у 11 млн россиян. Этот портфель на конец 2025-го достиг рекордных размеров и превысил 23 трлн руб. Премьер Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, отметил, что в прошлом году ипотеку оформили более 960 тыс. жителей страны. В 2024-м их было на 200 тыс. больше.

Станислав Крючков