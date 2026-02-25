Верховный суд Дагестана пересмотрел приговор виновнику взрыва в Махачкале

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, осужденного за хранение взрывчатого вещества, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Срок наказания подсудимому увеличен до 8,5 лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Дагестана.

Установлено, что осужденный незаконно хранил в арендованных помещениях аммиачную селитру, кокосовые маты и перекись водорода, предназначенные для продажи фермерам. 14 августа 2023 года в результате нарушений правил хранения произошли взрыв и пожар. Погибли 33 человека, около 100 человек пострадали, были повреждены более 80 автомобилей и не менее 40 зданий.

«Суд первой инстанции, с учетом смягчающих обстоятельств, назначил осужденному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься торговлей химическими веществами и удобрениями сроком на три года»,— отметили в ведомстве.

Приговор был обжалован прокурором в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.

Наталья Белоштейн