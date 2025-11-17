В Дагестане осудили предпринимателя за взрыв на АЗС с 33 погибшими

Кумторкалинский районный суд Дагестана признал 36-летнего Эльдара Насрулаева виновным по части 3 статьи 238 УК РФ за нарушение правил хранения химических веществ, что вызвало взрыв на автозаправочной станции в Махачкале, в результате которого погибли 33 человека и еще 100 пострадавших были госпитализированы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эльдар Насрулаев незаконно занимался оптовой и розничной торговлей химическими удобрениями, не зарегистрировавшись как предприниматель. При этом он арендовал самовольно построенные склады без пожарной сигнализации и вентиляции, где хранил аммиачную селитру и перекись водорода с явным нарушением ГОСТ и требований безопасности.

14 августа 2023 года из-за нарушений хранения в его складах вспыхнул пожар, повлекший взрыв аммиачной селитры. Ударная волна привела к возгоранию соседней АЗС, что вызвало дополнительный взрыв. Общий материальный ущерб превысил 370 млн руб. Государственное обвинение представлял представитель Генпрокуратуры РФ.

Суд приговорил Эльдара Насрулаева к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями на срок 3 года.

Станислав Маслаков