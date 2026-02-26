Сегодня день рождения у основателя и президента компании Cognitive Technologies Ольги Усковой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Ускова

Фото: пресс-служба Cognitive Pilot Ольга Ускова

Фото: пресс-служба Cognitive Pilot

Ее поздравляет генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (главного оператора аэропорта Пулково) Леонид Сергеев:

— Ольга Анатолиевна, с днем рождения! Красота и ум спасут мир! Это — про Вас. Мы благодарны судьбе за то, что разговор с Вами в одно воскресенье в середине дня полгода назад начал абсолютно новый виток развития аэропорта Пулково — работу с технологиями будущего. Благодаря Вашей харизме, острому уму, мудрости и удивительному чувству юмора меняются предприятия, страна и мир. Пусть все задуманное воплощается, проекты берут новые высоты, а удача сопровождает Вас на каждом маршруте!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»