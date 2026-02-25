В Ульяновские больницы назначили новых главврачей

На должность главврача Центральной городской клинической больницы Ульяновска (ЦГКБ) назначена Ольга Свирид. 25 февраля она приступила к своим обязанностям, сообщил в среду региональный минздрав в своем Telegram-канале.

Ольге Свирид 41 год. Родом из Ульяновска. В 2009 году она окончила УлГУ по специальности «лечебное дело», после чего прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (Москва) по специальности «Судебная сексология». В 2017 году получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция», также позднее проходила переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Сертифицирована как врач-психиатр. В 2025 году получила дополнительное образование по программе МБА «Высшая школа менеджмента» в УлГТУ. Начала трудовую деятельность в 2009 году в ЦГКБ города Ульяновска с должности врача-психиатра, в 2010 году заняла должность врача-психиатра в областной психиатрической больницы, в 2014 возглавила там же отделение №6. В региональном минздраве отмечают, что Ольга Свирид «имеет опыт работы в Москве, где занимала должности главврача и топ-менеджера в проектах ГЧП». В 2022 году Ольга Свирид была назначена главврачом Городской больницы №3, совмещала эту работу с руководством телемедицинским центром.

Ольга Свирид неоднократно баллотировалась в депутаты: в 2018 году — в депутаты регионального заксобрания от партии «Справедливая Россия», в 2020 году от этой же партии — в гордуму Ульяновска, в 2023 году — снова в заксобрание, но уже от партии «Новые люди». Во всех предвыборных кампаниях получить депутатский мандат ей не удалось.

В этот же день, 25 февраля, после того как с поста главврача горбольницы №3 на пост главврача ЦГКБ перешла Ольга Свирид, Ульяновскую городскую больницу № 3, как сообщил минздрав, возглавила Лидия Андреева.

Как отмечает региональный минздрав, Лидия Андреева родом из Ульяновска, ей 44 года. Окончила УлГУ по специальности «лечебное дело», затем прошла ординатуру по специальности «терапия». Проходила переподготовку по ряду направлений, в том числе по организации здравоохранения, обороту наркотических и психотропных средств. В 2023 году окончила магистратуру УлГУ по направлению «экономика». С 2021 года была заместителем главврача по медчасти ЦК МСЧ Ульяновска, С 2024 года занимала руководящие должности в системе здравоохранения.

Стоит отметить, что с 2002 года в ЦГКБ сменилось 10 главврачей. Дольше всех (восемь лет) проработал во главе больницы Илья Мидленко, в 2022 году перешедший на пост главврача Чердаклинской районной больницы, «чтобы быть поближе к семье».

Из всех главврачей ЦГКБ трое были осуждены. В 2010 году Федор Прокин, занимавший пост главврача с марта 2004 года по август 2007 года, был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы за мошенничество с закупкой медоборудования в период его нахождения на посту главы регионального минздрава (вину не признал). В 2025 году Илья Мидленко был приговорен к штрафу 60 тыс. руб. за злоупотребление должностными полномочиями при возведении на территории ЦГКБ посадочной площадки для вертолетов санавиации (экс-главврач вину не признал). Также в 2025 году главврач ЦГКБ Павел Фирсов, сменивший на этом посту Илью Мидленко, был приговорен за получение взятки мясом к штрафу 300 тыс. руб. с лишением на два года права занимать руководящие должности в системе здравоохранения.

Андрей Васильев, Ульяновск