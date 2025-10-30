Экс-главврачу ульяновской горбольницы сменили наказание на штраф

Шестой кассационный суд (Самара), рассмотрев кассационную жалобу бывшего главврача Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска Ильи Мидленко, отменил приговор районного суда и вынес новое решение.

Решение суда пока не опубликовано на сайте суда, о нем стало известно от адвоката экс-главврача.

Как ранее сообщал «Ъ», Илья Мидленко Заволжским районным судом был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при возведении на территории ЦГКБ посадочной площадки для вертолетов санавиации (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, выяснявшей, почему на краю посадочной площадки образовался провал. По итогам проверки прокуратура пришла к выводу, что в связи с несоответствием целому ряду авиационных требований площадку в этом месте вообще нельзя было размещать. Илья Мидленко в суде заявлял, что он врач, а не авиатор, и потому полагался во всех решениях на выводы специалистов, а решение о выборе места для посадочной площадки и ее строительстве принимали региональный минздрав и комиссия регионального правительства. Райсуд согласился с доводами обвинения и, признав экс-главврача виновным, назначил ему наказание в виде запрета на занятие руководящих должностей госслужбы сроком на три года, апелляционная инстанция согласилась с решением, но сократила срок запрета до двух с половиной лет.

Прокуратура настаивала на наказании в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении, в связи с чем направила кассационное представление. Защита экс-главврача, напротив, заявляла о полной невиновности Ильи Мидленко, отмечая, что решением арбитражного суда уже подтверждена виновность подрядчика, провал подрядчиком давно устранен, а экспертиза показала, что посадочная площадка пригодна для принятия вертолетов санавиации.

Шестой кассационный суд, изучив дело, своим решением отменил приговор райсуда и принял новое решение — о назначении Илье Мидленко наказания в виде штрафа в размере 60 тыс. руб.

Адвокат бывшего главврача Владимир Бердников сказал «Ъ-Волга», что продолжает настаивать на полной невиновности подзащитного, приговор будет обжалован в Верховном суде.

В прокуратуре Ульяновской области пока решение кассационной инстанции не комментируют.

Сергей Титов, Ульяновск