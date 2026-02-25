Митрополита УПЦ Арсения отпустили под домашний арест после почти двух лет в СИЗО

Чечеловский суд Днепра отпустил под домашний арест наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения. Об этом сообщил «Союз православных журналистов» (СПЖ). Архиерей содержался в СИЗО с апреля 2024 года.

Митрополита Арсения отправили под домашний арест до 25 апреля, передает официальный Telegram-канал УПЦ. Его обвиняют в распространении информации о Вооруженных силах Украины (ВСУ) и в «оправдании агрессии РФ и глорификации ее участников». На заседании митрополит Арсений присутствовал очно. В зал суда его пришли поддержать верующие. В слушании участвовала депутат Верховной Рады Украины Виктория Гриб.

В Telegram-канале СПЖ опубликовали фотографии митрополита после решения суда. «Первые кадры владыки Арсения после заточения. Первые поздравления и эмоции»,— пишет издание. СПЖ также опубликовал видео с «первыми словами митрополита Арсения на свободе». Там он цитирует акафист Богородице: «Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая».

В апреле 2024 года в Святогорской лавре, в одном из крупнейших монастырей УПЦ, силовики провели обыски. Архиерею было предъявлено подозрение из-за его проповеди в храме. По версии следствия, он раскрыл информацию о расположении ВСУ в Краматорском районе Донецкой области. В поддержку священнослужителя высказывался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В конце октября митрополита Арсения освободили из СИЗО под залог. Сразу после этого архиерея вновь увезли в СБУ по подозрению в новом деле.

В начале ноября его арестовали на 38 суток за «оправдание агрессии РФ». 7 декабря суд объединил два уголовных дела против архиерея в одно производство и продлил ему арест на два месяца.