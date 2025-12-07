Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Митрополита УПЦ Арсения оставили под стражей до февраля 2026 года

Чечеловский районный суд Днепра продлил содержание под стражей наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко). Он будет в СИЗО до 3 февраля 2026 года, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов (СПЖ).

Заседание состоялось 6 декабря. Суд объединил два уголовных дела против владыки в одно производство — его обвиняют в распространении информации о ВСУ и в «оправдании агрессии РФ и глорификацию ее участников». Прокурор заявила, что заключение под стражу необходимо, поскольку архиерей может якобы оказать давление на свидетелей, учитывая его «большие связи, авторитет и материальное состояние». Митрополит Арсений вину не признал и просил отклонить ходатайство прокурора.

По данным СПЖ, к участию в заседании не допустили адвокатов священнослужителя, хотя они были готовы подключиться к процессу по видеосвязи. Архиерея представляла адвокат из системы бесплатной правовой помощи. К заседанию не разрешили подключиться и депутату Верховной рады Виктории Гриб, которая выступала в поддержку священнослужителя.

Митрополит Арсений находится в СИЗО с апреля 2024 года. Тогда в Святогорской лавре, в одном из крупнейших монастырей УПЦ, силовики провели обыски. Архиерею было предъявлено подозрение из-за его проповеди в храме. По версии следствия, он раскрыл информацию о расположении ВСУ в Краматорском районе Донецкой области.

По словам патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во время обращения к верующим митрополит сообщил о «дискриминационных» действиях СБУ в преддверии церковного праздника 23 сентября 2023 года. Тогда ее сотрудники расставили блокпосты на дороге в монастырь и устроили проверку документов верующих, сообщил патриарх.

В конце октября митрополита Арсения освободили из СИЗО под залог. Сразу после этого архиерея вновь увезли в СБУ по подозрению в новом деле. В начале ноября его арестовали на 38 суток за «оправдание агрессии РФ».

