Квалификационный раунд play-off. Ответные матчи
«Атлетико» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 4:1 (Сёрлот, 23, 48, 87; Кардозо, 48 — Ордоньес, 36); первый матч 3:3.
«Байер» (Германия)—«Олимпиакос» (Греция) 0:0; первый матч 2:0.
«Ньюкасл» (Англия)—«Карабах» (Азербайджан) 3:2 (Тонали, 4; Жоэлинтон, 6; Ботман, 52 — Дуран, 51; Джафаргулиев, 57); первый матч 6:1.
«Интер» (Италия)—«Будё-Глимт» (Норвегия) 1:2 (Бастони, 76 — Хёуге, 57; Эвьен, 72); первый матч 1:3.
Выделенные команды вышли в 1/8 финала. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля.