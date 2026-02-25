Путин и Мишустин «много-много часов» обсуждали дефицит бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что накануне допоздна обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной и членами правительства подходы к финансированию дефицита бюджета. Об этом господин Мишустин сказал во время ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Михаил Мишустин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вчера допоздна у президента с многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной.— “Ъ”), коллег, обсуждали очень большое количество подходов,— сказал господин Мишустин.— Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе — каким образом выбрать наилучшее решение для страны».

Дефицит бюджета в 2025 году составил 5,64 трлн руб. — около 2,6% ВВП. Изначально планировалось, что дефицит за прошлый год составит 1,17 трлн руб. или 0,5% ВВП. Однако такой прогноз корректировали дважды. «Если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет, конечно, затрагивать вопросы денежно-кредитной политики, и нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы»,— добавил премьер-министр.

Согласно проекту правительства на 2026 год, дефицит бюджета сократится до 3,8 трлн руб. В 2027 году он составит 3,2 трлн руб. Покрывать дефицит бюджета планируется за счет средств ФНБ, внешних и внутренних заимствований, повышения налогов.

