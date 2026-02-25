Энергетики Дагестана выявили подпольный майнинг на 20 устройств

В селе Майданское Унцукульского района Дагестана энергетики обнаружили незаконную майнинг-ферму с 20 устройствами общей мощностью 70 кВт, работавшую без договора на электроснабжение. Об этом сообщил директор филиала ПАО РОССЕТИ Северный Кавказ-Дагэнерго Магомедшапи Шапиев.

Выявление произошло 25 февраля в ходе проверки сотрудников Гумбетовских РЭС.

Каждое устройство для добычи криптовалют потребляло около 3,5 кВт энергии. Оборудование подключили к электросети в обход энергоснабжающей организации.

На место прибыли представители энергокомпании, правоохранительных органов и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Все оборудование изъяли.

По данным Дагэнерго, незаконное использование электричества для майнинга создает избыточную нагрузку на сети, провоцирует перегрузку трансформаторов, снижает надежность энергоснабжения и может привести к авариям и пожарам.

Энергетики просят жителей республики сообщать о признаках подпольных майнинг-ферм — постоянном шуме, сильном нагреве и нестандартном потреблении электричества — в контакт-центр Дагэнерго, правоохранительные органы или местную администрацию.

В 2025 году на Северном Кавказе было выявлено 128 фактов незаконной работы майнинг-ферм. Это почти втрое больше, чем годом ранее. Ущерб, по данным ПАО «Россети Северный Кавказ», превысил 1 млрд руб.

Тат Гаспарян