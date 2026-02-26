Сервис бронирования «Туту»

Создан в сентябре 2003 года студентами механико-математического факультета МГУ Дмитрием Храповым и Юрием Титовым как сервис с обновляемым расписанием электричек. Первоначально опиралась на данные пользователей. В 2006 году через сайт начала осуществляться продажа бумажных билетов с помощью курьеров, с 2008 года появилась возможность электронных бронирований. С 2007 года «Туту» также работает с авиабилетами. Позже на платформе появилась возможность бронировать пакетные туры, автобусы, размещение и т. д. Головная структура «Туту» — АО «Диджитс», единственным акционером которой в 2024 году выступал комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «МК Инвестиционные решения 2». Совокупная выручка «Диджитс» и трех подконтрольных ей на 100% юрлиц в 2024 году составила 14,41 млрд руб., увеличившись за год на 31,3%.