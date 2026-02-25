Фадеев словами «я не знаю» ответил на вопрос о судьбе Музея истории ГУЛАГа

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал «Ъ» ситуацию вокруг Музея истории ГУЛАГа в Москве. По словам господина Фадеева, будущее музея после открытия новой площадки — «Музея Памяти» — ему неизвестно. Тем не менее, архивы музея ГУЛАГа необходимо сохранить, убежден председатель СПЧ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Год назад мне казалось, что соответствующие руководители хотят его сохранить. Сейчас не знаю. Я-то считаю, что надо в какой-то форме сохранить фонды этого музея, какую-то работу научную, которая там велась. Как это будет организовано это — я тоже не знаю»,— сказал господин Фадеев в разговоре с корреспондентом «Ъ» на научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Понимаете, я возглавляю президентскую комиссию по увековечиванию жертв политических репрессий. Президент свою позицию не менял. Другое дело, что некоторым начинает казаться, что тема репрессий используется врагами России против России. Так давайте правильным образом относиться к этой теме. Я не вижу здесь большой нерешаемой проблемы, ее просто нет»,— заключил председатель СПЧ.

Ранее, выступая на совете, господин Фадеев призвал не бояться рассказывать школьникам о событиях «Большого террора» 1937–1938 годов. По его словам, в школах на уроках истории надо рассказывать о массовых политических репрессиях в СССР, но делать это «без визга, без воплей».

20 февраля стало известно, что на базе Музея истории ГУЛАГа в Москве откроется «Музей Памяти». Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, ранее возглавлявшая музей «Смоленская крепость». Госпожа Калашникова так описала миссию будущего музея: «Одна из его ключевых задач — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях».

Работа прежнего музея была остановлена в ноябре 2024 года. Официальной причиной стали нарушения пожарной безопасности. Бывший директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева назвала повод для закрытия «мягко говоря, странным». В январе 2025 года Валерий Фадеев сообщал о скором возобновлении работы музея. Тогда он заявлял, что у «руководства Москвы» «нет никаких идей» о закрытии музея.

Полина Мотызлевская, Александр Черных