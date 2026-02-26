Дусалеев Вячеслав Юрьевич

Родился 9 октября 1980 года в Мичуринске Тамбовской области. В 2002 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». По завершении учебы работал в финансовой сфере. В 2009 году стал управляющим директором департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ. В 2012 году перешел в Банк Москвы, в 2024–2016 годах работал в РНКБ, затем в «Уралсибе» и других финансовых организациях. В 2018–2023 годах занимался развитием созданного ВТБ сервиса по поиску и покупке недвижимости «Метр квадратный». Затем руководил НПФ «Газфонд». В мае 2025 года стал гендиректором АО «Диджитс», головного юридического лица сервиса «Туту».