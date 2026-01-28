Топливо снова на плаву

Крупные российские НПЗ готовятся возобновить с февраля экспорт бензина. По данным “Ъ”, Киришский НПЗ в следующем месяце планирует отгрузить 111 тыс. тонн, а весь экспорт в феврале—марте оценивается в 700–900 тыс. тонн в месяц. Ожидания снятия эмбарго уже отразились на биржевых ценах, которые перешли к росту.

Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза» в феврале намерен экспортировать 111 тыс. тонн бензина через порт Усть-Луга, рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По его словам, отгрузки могут начаться в первые дни месяца. «Сургутнефтегаз» — крупнейший экспортер морских партий бензина с учетом местоположения НПЗ.

Сейчас экспорт бензина запрещен всем участникам рынка до конца февраля, вывоз дизтоплива разрешен только НПЗ. Эти ограничения введены в сентябре 2025 года в условиях рекордных биржевых цен и рисков нехватки топлива в некоторых регионах. Эмбарго не касается поставок по межправительственным соглашениям. Во вторник источник “Ъ” сообщал, что Минэнерго внесло постановление о снятии запрета на экспорт бензина с февраля. «Сургутнефтегаз» и другие опрошенные нефтекомпании “Ъ” не ответили.

До введения запрета средний объем экспорта бензина из России в 2025 году составлял около 850 тыс. тонн в месяц, следует из подсчетов аналитической компании «ОМТ-Консалт». Там полагают, что в феврале—марте отгрузки могут составить 800–900 тыс. тонн в месяц при стабильной работе НПЗ и отсутствии логистических проблем. Руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин оценивает объем поставок в 700–800 тыс. тонн в месяц, отмечая, что февраль и март — период невысокого сезонного спроса.

Один из источников “Ъ” говорит, что поставки бензина в феврале могут вырасти на 30–50% к январю, поскольку у производителей нет времени для более существенного увеличения отгрузок.

Потенциал для экспорта светлых нефтепродуктов у российских НПЗ есть, а экономическая привлекательность экспорта очень высокая, отмечает Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. Согласно Platts, текущий нетбэк при поставках бензина составляет $874–992 за тонну в зависимости от порта и направления. Наибольшая доходность — в портах Балтики, где нетбэки близки к $940–960 за тонну и демонстрируют рост.

41,1 миллиона тонн составило производство бензина в России в 2024 году, сообщал вице-премьер Александр Новак

Сообщения о возможном снятии ограничений на зарубежные поставки уже повлияли на биржевые котировки. Так, стоимость марки АИ-92 на Петербургской бирже 19–28 января выросла на 5,9%, до 57,80 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 4,5%, до 60,24 тыс. руб. за тонну.

Рост биржевых цен в последние дни управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко связывает именно с ожиданиями отмены запрета на экспорт. По его словам, многие игроки стремятся зафиксировать текущие привлекательные цены и на рынке оценивают вероятность снятия ограничений как высокую. Открытие экспорта может способствовать росту биржевых котировок за счет появления дополнительного канала реализации и снижения давления предложения на внутренний рынок, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В «ОМТ-Консалт» указывают, что оптовая стоимость АИ-92 и АИ-95 в центральной части России сейчас в среднем на 14,7% и 14,9% выше, чем годом ранее. Это, добавляют аналитики, несет риски входа в сезон высокого спроса с наиболее высокими биржевыми котировками.

Решение об отмене запрета выглядит рискованным, поскольку баланс рынка бензина не имеет большого запаса, говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Тем не менее, продолжает он, краткосрочное разрешение зарубежных поставок в период низкого спроса в целом не несет больших рисков, а НПЗ смогут повысить рентабельность за счет дозагрузки мощностей и продаж по более высоким ценам.

Рентабельность нефтепереработки снижается с ноября 2025 года после осеннего пика. По данным “Ъ”, маржа условного НПЗ с учетом обратного акциза — налогового вычета — в ноябре опустилась на 40%, до 8–9 тыс. руб. за тонну, в январе 2026 года — до 7–7,5 тыс. руб. за тонну.

