Сегодня исполняется 80 лет научному руководителю Института экономики РАН, члену-корреспонденту РАН Руслану Гринбергу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руслан Гринберг

Его поздравляет директор Московской школы экономики МГУ, академик РАН Александр Некипелов:

— Дорогой Руслан! Прими самые теплые поздравления по случаю твоего замечательного юбилея! Жизнь свела нас в ИЭМСС АН СССР свыше четырех десятилетий тому назад. Очень быстро я убедился в твоих незаурядных профессиональных и человеческих качествах. Встречать людей с таким исключительным обаянием и неповторимым чувством юмора мне, пожалуй, больше не приходилось. Рад, что наши дружеские отношения, сотрудничество в научной области никогда не прекращались. В этот праздничный день желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и внутренней гармонии! И, конечно, новых достижений в твоей многогранной деятельности! Обнимаю, А. Некипелов

Рубрику ведет группа «Прямая речь»