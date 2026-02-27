Для спасения Станислава Мусатова не хватает 784 651 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «В июне 2022 года Станислав уже перенес операцию с установкой титанового и растущего раздвижного стержней в кости правой ноги. Мы удалили ложный сустав, правая стопа была выведена в правильное положение, ребенок начал ходить самостоятельно. На данный момент появилась деформация большеберцовой кости и разница в длине ног в 5 см. Чтобы скорректировать длину ног, мы проведем этапное лечение по реконструкции правой голени с заменой стержней на новые, большего размера. Надеюсь, что коррекции в разнице длины ног хватит еще на несколько лет и ребенок вернется к активному образу жизни».

Стоимость этапной хирургии 2 115 651 руб. Антон Николаевич внес 500 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 784 651 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Станислава Мусатова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Станислава — Анастасии Анатольевны Куликовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).