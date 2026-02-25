С Блиновской взыскали 1,3 млн рублей незаконных платежей за Lamborghini

Арбитражный суд Москвы взыскал 1,27 млн руб. с блогера Елены Блиновской. Инстанция признала эту сумму незаконными платежами за ее автомобиль Lamborghini Urus. Об этом сообщил «РЕН ТВ» представитель госпожи Блиновской.

Иск подала финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина. Она утверждала, что предпринимательница переводила деньги незадолго до признания своего ИП банкротом и тем самым нарушила интересы кредиторов. Lamborghini Urus был в лизинге. Его конфисковали в доход государства по решению суда.

Известную как «королева марафонов» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам общего режима в марте 2025 года. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей. В доход государства у блогера изъяли имущество на 587 млн руб. В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор до 4,5 года.

Никита Черненко