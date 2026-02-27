Недуги улиц

В феврале АНО «Благотворительная больница», работающая в Санкт-Петербурге, опубликовала статистическую сводку по заболеваемости среди своих пациентов за год. Помогают здесь тем, кто так или иначе выпадает из системы плановой медицинской помощи,— по большей части бездомным, а также беженцам, людям без документов и гражданства. «Больница» не единственная некоммерческая организация, где лечат тех, кто оказался на улице или не может пойти в поликлинику по ОМС. Этим же занимается АНО «Другая медицина» из Челябинска. Здесь тоже считают болезни своих пациентов.

По статистике «Благотворительной больницы», на первом месте по распространенности среди почти девяти сотен пациентов — инфекционные и паразитарные болезни. На втором — болезни системы кровообращения. В тройку наиболее распространенных также вошли психические расстройства и расстройства поведения — в петербургской клинике к консультациям привлекают разных специалистов, в том числе психиатров и дерматологов.

В челябинской «Другой медицине» картина заболеваемости иная. Здесь лидируют заболевания органов пищеварения и болезни зубов. У организации есть свой стоматологический кабинет. Расстройства психики и поведения в статистике челябинской АНО почти не фигурируют. Кроме того, в Челябинске, где температура зимой опускается до минус 40, врачи фиксируют массовые обморожения, ожоги и трофические язвы голени у бездомных.

Таким образом, содержание статистики зависит от того, есть ли у организации возможность привлекать врачей тех или иных специальностей, а также от того, как пациенты встречаются с медиками: сами приходят на прием или врачи выезжают к ним на улицу либо на дом.

— В Петербурге одна картина, в Челябинске — иная,— говорит руководитель «Другой медицины» Евгений Косовских.— У нас много обращений, связанных со стоматологией, потому что есть свой кабинет и лицензия. В Петербурге чаще фиксируют ВИЧ и гепатиты, потому что «Благотворительная больница» массово тестирует. Если завтра мы получим офтальмологическое оборудование, в нашей статистике резко вырастут глазные заболевания. Это не искажение реальности, а проявление насущных потребностей наших пациентов, которые раньше оставались невидимыми.

Экстраполировать статистику одного-двух городов на всю Россию невозможно. Однако вести свою статистику важно. Во-первых, для планирования работы и закупки лекарств. Во-вторых, чтобы показывать масштаб проблемы: «Другая медицина», опираясь на свою статистику, уже третий год получает целевые субсидии от министерства здравоохранения региона. И объяснять жертвователям, на что пойдут средства, тоже легче, оперируя конкретными данными.

Объединить разрозненные массивы данных в один реестр пока нельзя. Но локальная статистика НКО сегодня становится единственным инструментом, который переводит проблему бездомности из категории социальной в категорию медицинскую — с конкретными диагнозами и обоснованными бюджетами для работы.

— Наша цель не хвастаться количеством спасенных, а наглядно показывать: бездомные существуют, они болеют, им нужна разноплановая медицинская помощь,— говорит Евгений Косовских.— Мы не просим спасти всех абстрактно. Мы говорим: в прошлом году нам потребовалось столько-то бинтов и столько-то тюбиков мази от чесотки. Прозрачная статистика делает проблему конкретной, а значит, решаемой.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда весь сюжет rusfond.ru/issues/1293