Следующий ход

Стаcу через месяц будет шесть, он живет вместе с мамой в Рязани. Мальчик очень любит гулять — ходить. Но в последнее время маме все чаще приходится брать сына на руки, когда он уже не может идти сам от боли и напряжения. Станислав родился с подвернутыми внутрь стопами. Левую ножку удалось выровнять в младенчестве, а на правой большеберцовой кости у малыша врачи обнаружили ложный сустав. Почти четыре года назад при поддержке читателей Русфонда хирург Максим Вавилов из ярославской клиники «Константа» удалил сустав и установил в кости правой ноги специальные стержни. И Стас смог ходить! Но один из стержней, телескопический, уже выдвинулся на всю возможную длину. Правая нога мальчика сейчас на 5 см короче левой. Нужно хирургическое лечение с заменой стержней, стоит оно более двух миллионов рублей. У мамы Стаса нет таких средств — нужна наша помощь.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ У Стаса появились первые друзья во дворе и в детском саду. Когда-то дети сторонились его, потому что он все время был на коляске

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Стас редко вспоминает время, когда не мог ходить сам — перемещался по дому на коленях, а на улице только на коляске. Но очень часто рассказывает, как доктор Вавилов помог ему сделать первые шаги. Даже немного описывает операцию, хотя был погружен в наркоз. Как так? Чудо? Мама Стаса, Анастасия, объясняет «воспоминания» сына просто: мальчик слышал радостные разговоры взволнованных взрослых — и слова, превратившись в образы, закрепились в его долговременной памяти, в разделе «Счастье».

Вообще Станислав любит поездки в Ярославль на регулярные осмотры у Вавилова. Мальчику нравится добрый и общительный врач, в последний визит Стас даже набрался смелости, чтобы попросить о совместном фото. Максим Вавилов согласился — и теперь мальчик показывает всем, кому интересно, снимок, приговаривая: «Вот это мой доктор. Он лечит мои ноги».

Стас помнит и момент, когда наконец смог встать после операции по удалению ложного сустава и установке специальных стержней.

— Стас начал опираться на ногу в аппарате Илизарова уже на второй день после операции,— вспоминает мама.— Это были его первые шаги — в два с лишним года!

По словам Анастасии, в больнице Стас ничем другим заниматься не хотел — только ходил. Просыпался и сразу просился в коридор. Ходил, пока буквально не падал от усталости. Мальчик ходил с ногой в аппарате Илизарова еще полгода после больницы, но все равно ходил, когда и сколько мог. А когда аппарат сняли, Стас побежал. Ходил и бегал, пока ноги не начинали заплетаться. А потом падал на землю, по которой ему так нравится самостоятельно передвигать ноги. Однако никакие падения и синяки мальчика не останавливали — он вставал и бежал дальше.

У Стаса появились первые друзья во дворе и в детском саду. Когда-то дети сторонились его, потому что он все время был на коляске. Но когда мальчик получил свободу передвижений, сверстники оценили, что новый приятель умеет рассказывать интересные истории и разделять любую игру, даже самую стремительную.

Стасу вообще интересен весь окружающий мир: он учит домашних попугайчиков разговаривать, рисует, мечтает о хоккее. А недавно увлекся вдруг шахматами. Увидел турнир по телевизору и загорелся: «Что это за игра такая? Хочу играть!»

Мама купила сыну самую простую доску для начинающих, и теперь Станислав играет в шахматы с дедушкой. Дед объясняет внуку, как ходят фигуры, Стас запоминает, пытается обучить маму.

— Для него эта игра стала очень важной,— говорит Анастасия.— Даже и не знаю почему. Сама я не умею играть в шахматы, не могу объяснить.

Возможно, шахматы увлекли мальчика потому, что в этой игре можно достичь победы, если фигуры будут ходить правильно: прямо, как ладья, по диагонали, как слон, буквой Г, как конь, или по всем направлениям, как ферзь? Стас, который любит ходить и хочет ходить правильно, видит в шахматах особый смысл.

Мальчик знает, что ему предстоит новая операция. Знает, потому что уже давно чувствует: в ходьбе его что-то сильно поменялось, и совсем не в лучшую сторону. Он уже собрал сумку для поездки в Ярославль и говорит, что готов. Мама описывает состояние сына так: «Стас живет мыслью о новой операции, ждет ее».

Станислав уже проходил через операцию, он знает, что сначала будет непросто. Однако потом он снова сможет пойти, опираясь на обе ноги. Следующий ход будет за ним.

Для спасения Станислава Мусатова не хватает 784 651 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «В июне 2022 года Станислав уже перенес операцию с установкой титанового и растущего раздвижного стержней в кости правой ноги. Мы удалили ложный сустав, правая стопа была выведена в правильное положение, ребенок начал ходить самостоятельно. На данный момент появилась деформация большеберцовой кости и разница в длине ног в 5 см. Чтобы скорректировать длину ног, мы проведем этапное лечение по реконструкции правой голени с заменой стержней на новые, большего размера. Надеюсь, что коррекции в разнице длины ног хватит еще на несколько лет и ребенок вернется к активному образу жизни». Стоимость этапной хирургии 2 115 651 руб. Антон Николаевич внес 500 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 784 651 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Станислава Мусатова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Станислава — Анастасии Анатольевны Куликовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Рязанская область