Медведев обыграл Вавринку и вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

11-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае. В матче второго круга он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой, занимающим 99-е место в мировом рейтинге.

Даниил Медведев

Фото: Raghed Waked / Reuters Даниил Медведев

Фото: Raghed Waked / Reuters

Встреча продлилась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3. В следующем раунде Даниил Медведев сыграет с 49-й ракеткой мира американцем Дженсоном Бруксби, который во втором круге победил россиянина Карена Хачанова (16-й в мире) — 7:6 (8:6), 6:4.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $3,3 млн, завершится 28 февраля. В прошлом году победителем стал греческий теннисист Стефанос Циципас. Даниил Медведев выигрывал это состязание в 2023 году.

Таисия Орлова