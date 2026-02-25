Менеджмент ВТБ предложил выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли

Менеджмент ВТБ (MOEX: VTBR) сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за 2025 год по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Однако окончательное решение остается за акционером, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сейчас правительство России — основной акционер ВТБ — ведет консультации с Банком России, сообщил Дмитрий Пьянов. «Мы намерены отстаивать и аргументировать возможность 50%-го pay out»,— сказал он на телефонной конференции, посвященной финансовым результатам группы (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Пьянова, дискуссия по коэффициенту выплат сохранится примерно до середины апреля. Годовое общее собрание акционеров пройдет в Москве 30 июня в очной форме, отметил Дмитрий Пьянов.

До 1 апреля 2026 года ВТБ планирует продать с баланса портфеля кредитов физлиц около 300 млрд руб., рассказал первый зампред правления группы. В результате транзакции банк высвободит примерно 50 млрд капитала. При этом продажа будет осуществляться в пользу лиц, не связанных с группой.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за 2025 год составила 502,1 млрд руб. Это на 8,9% ниже прибыли за 2024 год (551,4 млрд руб.). Тогда на выплату дивидендов направили 50% от чистой прибыли группы — рекордные 275,75 млрд руб.