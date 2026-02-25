Обвинение потребовало для экс-главы ФК «Локомотив» 12 лет колонии за убийство

Процесс по делу бывшего главы «Транстелекома» и спортивного функционера Сергея Липатова вступил в завершающую стадию. Обвинение потребовало приговорить к 12 годам колонии строгого режима экс-председателя совета директоров футбольного клуба «Локомотив», бывшего главу «Транстелекома» Сергея Липатова за убийство 26-летней давности. Как передает корреспондент “Ъ”, выступая в прениях сторон в Одинцовском горсуде Подмосковья, прокурор Галина Карпова сочла доказанной его вину в организации расправы над Игорем Фоминовым, советником на общественных началах бывшего первого замминистра путей сообщения Владимира Якунина (в 2005–2015 годах занимал пост главы РЖД).

Сергей Липатов на заседании суда (февраль 2026 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергею Липатову вменяется подстрекательство к убийству (ч. 4 ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ) Игоря Фоминова, которого расстреляли в машине 15 марта 2002 года, когда он возвращался из Москвы к себе домой в дачный поселок неподалеку от Одинцово. После нападения к нему домой приехал господин Якунин, который подозревал, что злоумышленники хотели повлиять на его работу. Однако спустя много лет выяснилось, что убийство советника заказал бывший партнер Игоря Фоминова, который возненавидел его после того, как тот вырос по карьерной лестнице.

Сергей Липатов, бывший в то время руководителем ООО «Гамма-Метод», на процессе заявил, что Игорь Фоминов якобы потребовал от него ежемесячно выплачивать ему $50 тыс. «за консультации», а также комиссионные от сделок.

Показания на Сергея Липатова как заказчика расправы спустя много лет дали «досудебщики» — экс-боец отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексей Чеботарев и бывший военный Николай Трушков из банды спецназовцев, активно бравшей в 2000-х заказы на убийства бизнесменов и криминальных авторитетов. Первый уже осужден на 15 лет и ушел на СВО, дело второго пока не рассмотрено, он выступил на процессе Сергея Липатова как свидетель.

Сам Сергей Липатов также признал вину, заявив, что заказал убийство Игоря Фоминова «по скудоумию». В ходе разбирательства прозвучало, что погибший, когда-то работавший за рубежом, в прошлом был сотрудником ФСБ и находился в действующем резерве.

Мария Локотецкая